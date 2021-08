Roma: Pedica (+Europa), altri 3 bus in fiamme, è tornato Nerone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Roma è tornato Nerone. Altri 3 autobus, questa volta nel deposito di Grottarossa, sono andati a fuoco e il calvario dell'Atac sembra non finire mai". È quanto afferma Stefano Pedica di +Europa. "Le fiamme - aggiunge - stanno divorando il trasporto pubblico romano e non mi stancherò di ripetere tutte le volte che è urgente occuparsi seriamente della manutenzione dei mezzi prima che ci scappi il morto". "Con Raggi il vento doveva cambiare ma per ora invece sta solo alimentando le fiamme che hanno avvolto il trasporto pubblico", conclude.(Com)