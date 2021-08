Viterbo: partecipante, niente eroina ai rave e ogni "crew" contribuisce (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad una festa del genere ci si va "per campeggiare, stare fra amici, ballare, conoscere gente, non siamo solo 'sballoni' ", dice il giovane. "Lasciamo sempre tutto pulito o per lo meno in sacchi di plastica ma non trovi nemmeno una lattina per terra. Prova ad andare in un bordello come in piazza dopo gli Europei di calcio a vedere che sporcizia c’è". Bocca chiusa invece su quali sono i canali social su cui girano i richiami. "Non ti dico dove girano le info mi spiace". Nessuno paga per partecipare alla festa . "Lo dice la parola stessa ‘free party’ ". Ma se nessuno paga, come fanno gli organizzatori a rientrare delle spese? Sicuramente contribuiscono i venditori di bevande o di cibo, ma sono loro? "Un bar con birra e cocktail, altro per mangiare, acqua, insomma quello che vuoi. Poi non vedi risse a meno che non ci siano spacciatori di eroina che allora vengono massacrati di botte e allontanati dalla festa. Pensa che una volta - dice - a uno per quel motivo gli hanno ribaltato la roulotte". Fuori l'eroina no ma i venditori di droghe sintetiche contribuiscono? "Ognuno fa il suo profitto, poi non lo so perché non spaccio e non lo farò mai. Bravo esatto, ovvio il rischio sai quale è quindi cerchi di fare più soldi possibili nel minor tempo possibile capisci? Però ogni crew mette un tot di casse acustiche. Nello ‘space’ (nell’area-ndr) ogni crew ha montato il suo muro di casse acustiche in maniera gratuita". (Rer)