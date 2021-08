Imprese: Orlando, evitare che delocalizzazione diventi desertificazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bloccare la delocalizzazione delle imprese "è una pretesa eccessiva, responsabilizzarle è una cosa che va fatta. Nel senso che penso che non sia accettabile il fatto che da un giorno all'altro si utilizzino strumenti, infrastrutture, percorsi formativi e poi si abbandona e si desertifica un territorio". Lo ha detto il ministro del Lavoro Andrea Orlando, al Meeting di Rimini. "Si tratta - ha spiegato - di costruire delle condizioni per cui le persone non apprendano con un messaggio su Whatsapp che non hanno più un posto di lavoro e che chi se ne va sia responsabilizzato in qualche modo nel percorso di reindustrializzazione, di attenuazione dell'impatto sociale ed occupazionale. Nell'evitare che, appunto, la delocalizzazione diventi desertificazione, come purtroppo è avvenuto in molte realtà del nostro Paese nelle quali, peraltro, erano state spese anche molte risorse pubbliche a favore di quelle localizzazioni".(Rin)