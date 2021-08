Roma: 13enne accusa malore in campo rom e muore, indagini in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 13enne di origini bulgare è morto ieri sera nel campo rom in zona La Rustica a Roma. Si indaga per capire cosa sia accaduto al ragazzino che risiedeva in una baracca in via Melibeo 7. Poco prima delle 22, il 13enne ha accusato un malore, un dolore allo stomaco che lo ha costretto a distendersi sul letto. Dato l’aggravamento della condizione i genitori hanno chiamato l’ambulanza ma gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto gli agenti del commissariato di San Basilio. La salma è stata affidata al medico necroscopo che effettuerà autopsia. Al momento non si identifica una causa chiara della morte.(Rer)