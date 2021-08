Turchia-Giappone: ministri Esteri concordano avvio dialogo su questioni marittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ll ministro degli Esteri del Giappone, Toshimitsu Motegi, in visita ad Ankara, ha incontrato l’omologo della Turchia, Mevlut Cavusoglu, col quale ha discusso dello sviluppo delle relazioni bilaterali e concordato l’avvio di un dialogo sulle questioni marittime. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri giapponese. I due ministri, inoltre, hanno presenziato alla cerimonia della firma della concessione di un prestito in yen (fino a 45 miliardi) da parte giapponese per migliorare l’infrastruttura sociale delle amministrazioni locali turche colpite dall’afflusso di profughi siriani. Motegi, dopo aver espresso solidarietà per le perdite derivanti dai recenti incendi sulla costa mediterranea turca, ha affermato che il Giappone attribuisce grande importanza alle relazioni con la Turchia e che è pronto a collaborare per rafforzarle ulteriormente in vari campi. (segue) (Res)