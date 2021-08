Turchia-Giappone: ministri Esteri concordano avvio dialogo su questioni marittime (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante di Tokyo ha fatto riferimento, in particolare, ai negoziati per l’accordo di partenariato economico, per quello sulla sicurezza sociale e per l’istituzione di un’università della scienza e della tecnologia turco-giapponese, auspicando che le trattative si concludano in tempi rapidi. Parlando dell’avvio di un dialogo tra i due Paesi marittimi, Motegi ha ribadito la posizione di Tokyo a favore di un “Indo-Pacifico libero e aperto”. Infine, gli interlocutori hanno scambiato opinioni su una serie di questioni di interesse globale: in particolare la situazione in Afghanistan, il processo di pace in Medio Oriente, e ancora l’Iraq, la Cina e la Corea del Nord. (Res)