Repubblica Ceca-Moldova: ministri Esteri a colloquio su aspirazioni europee di Chisinau

- Il ministro degli Esteri ceco, Jakub Kulhanek, e il suo omologo moldavo, Nicu Popescu, hanno parlato al telefono. Kulhanek ha fatto le congratulazioni a Popescu per la sua nomina al vertice del ministero degli Esteri di Chisinau. “Abbiamo parlato delle aspirazioni europee del suo governo, dei progetti di sviluppo finanziati con successo dalla Repubblica Ceca in Moldova e della mia prossima visita” nel Paese, ha scritto il capo della diplomazia di Praga in un messaggio su Twitter. (Vap)