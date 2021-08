Georgia: presidente Zourabichvili, tutti i cittadini sono stati evacuati da Kabul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti i cittadini della Georgia sono stati evacuati dalla capitale afgana Kabul. Lo ha dichiarato la presidente della Georgia, Salome Zourabichvili. "Ogni singolo georgiano è stato messo in salvo! Siamo riconoscenti a tutti i nostri sostenitori: il Regno Unito, la Turchia, gli Stati Uniti, che hanno aiutato il Paese ad esfiltrare i nostri cittadini da Kabul. La situazione in Afghanistan rimane allarmante. Per questo motivo, voglio esprimere la mia solidarietà a tutti coloro che ci hanno sostenuti nel processo di evacuazione", ha scritto Zourabichvili su Twitter. (Rum)