Messico: ministro Esteri, corte Usa accoglie nostra denuncia contro produttori armi

- Una corte federale degli Stati Uniti ha accolto la denuncia presentata dal governo del Messico contro alcuni fabbricanti di armi per comportamenti aziendali che favoriscono le organizzazioni criminali. "La Corte federale nel Massacchussetts ha accettato la causa presentata dal governo del Messico contro diverse imprese responsabili di negligenza nel commercio delle armi che la delinquenza usa qui", ha scritto il ministro degli Esteri del Messico, Marcelo Ebrard, in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. "È un primo grande passo, ora arriva la notificazione e il processo legale. Procediamo", ha scritto ancora il ministro. La denuncia era stata presentata a inizio agosto come “parte della più ampia strategia del governo contro la criminalità organizzata” e riprende un tema da sempre caldeggiato dal Paese latino. (segue) (Mec)