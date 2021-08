Messico: ministro Esteri, corte Usa accoglie nostra denuncia contro produttori armi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il governo del Messico, tra il 70 e il 90 per cento delle armi che entrano nel Paese vengono dagli Stati Uniti, circa 340 mila armi all’anno. Il Messico accusa le aziende di mettere deliberatamente in pratica azioni per la diffusione illegale delle armi, come lavorare con distributori corrotti, progettare e pubblicizzare armi che siano appetibili dai cartelli. I produttori, accusa ancora il Messico, sanno della fine che fanno le armi vendute a intermediari, persone con licenza che si prestano alla rivendita dei prodotti oltre confine. Secondo il governo messicano, tra il 2010 e il 2019 le richieste di licenze per porto d’armi sono aumentate di oltre il 18 per cento negli stati di frontiera, puntellati da oltre dodicimila negozi per la vendita, contro un calo registrato negli altri stati. (segue) (Mec)