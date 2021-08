Messico: ministro Esteri, corte Usa accoglie nostra denuncia contro produttori armi (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ebrard ha sottolineato che la causa è volta solo ad ottenere un indennizzo per i danni causati dalle armi statunitensi e che non è diretta contro il governo di Joe Biden. “Vogliamo ridurre il traffico illegale di armi, non solo riparare il danno”, ha dichiarato Ebrard, chiarendo che lo Stato messicano non ha fissato una cifra di indennizzo e che lascerà che questa venga determinata dalla giustizia statunitense. In questo senso, fa sapere il ministero degli Esteri, “la causa non intende mettere in questione il diritto a commerciare armi in altri Paesi, ma denunciare il fatto che determinate pratiche negligenti in questo commercio creano un danno al Messico”. (segue) (Mec)