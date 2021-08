Messico: ministro Esteri, corte Usa accoglie nostra denuncia contro produttori armi (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La questione è da tempo messa sul piatto dal Messico nel momento in cui si parla di contrasto alla criminalità e sicurezza, legate al traffico di stupefacenti. Fece scalpore in questo senso il reportage compiuto nel 2017 dal giornalista spagnolo David Beriain, infiltratosi nel Cartello di Sinaloa, uno dei più temuti del paese latino. Questi arrivò a fornire ricostruzioni dettagliate sul commercio di armi, vendute ai cartelli in cambio di forniture di sostanze stupefacenti. Le armi, scriveva, arrivano da intermediari che le acquistano legalmente, e una volta passata la frontiera viene cancellato il numero di serie. Nel 2001 il governo Usa aveva da parte sua invitato i produttori ad applicare con maggior rigore controlli per impedire che i prodotti finissero in mani dei criminali, ma senza ottenere un risultato concreto, ricordano i media regionali. (segue) (Mec)