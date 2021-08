Leonardo: Profumo, per ricerca e sviluppo investiamo 12 per cento fatturato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Leonardo investe circa il "12 per cento del fatturato in ricerca e sviluppo, si tratta di un miliardo e mezzo all'anno". Lo ha detto Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo, in occasione della conferenza "Italia 2021: che cosa vuol dire rinnovare?", nell'ambito del Meeting di Rimini 2021. "È fondamentale farlo - ha aggiunto Profumo - perché altrimenti tra qualche anno saremmo fuori dal mercato". Occorre "capire le capacità che oggi abbiamo, quelle di cui avremo bisogno domani e costruire questo ponte di capacità tra ciò che oggi abbiamo, sapendo che dobbiamo tutelare le persone, rispetto a quello di cui avremo bisogno domani", ha concluso.(Rin)