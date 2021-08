Afghanistan: Stoltenberg, distinguere tra contatti “tattici” con i talebani e riconoscimento diplomatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha invitato a distinguere tra i contatti “tattici” con i talebani per consentire l’evacuazione dall’aeroporto di Kabul e un riconoscimento diplomatico del movimento estremista che lo scorso 15 agosto ha di fatto conquistato il Paese. Parlando oggi in un briefing con i giornalisti al termine della riunione dei ministri degli Esteri dell’Alleanza atlantica, Stoltenberg ha dichiarato che un riconoscimento diplomatico è una condizione che dipenderà dal comportamento del governo che verrà instaurato in Afghanistan. Per Stoltenberg, anzitutto, i talebani devono impegnarsi a rispettare l’accordo sottoscritto con gli Stati Uniti nel febbraio del 2020 e non sostenere gruppi terroristici come Al Qaeda e Stato islamico, rispettare i diritti umani e delle donne. Stoltenberg ha precisato che alcuni alleati stanno avviando contatti con i talebani limitati per consentire le operazioni di evacuazione dall’aeroporto di Kabul, ma “dobbiamo distinguere tra queste operazioni tattiche con i talebani e un riconoscimento diplomatico, che sono due cose molto differenti”.(Res)