Milano: De Corato, Questura premi agente fuori servizio e giovane che hanno contribuito a due arresti

- "Nella serata di ieri, a poche ore di distanza, nella città di Sala oramai allo sbando sono stati fermati due delinquenti grazie al coraggio, nel primo caso, di un poliziotto fuori servizio e, nel secondo, della vittima della rapina, una giovane 24enne. In entrambi gli episodi a finire in manette sono stati marocchini” lo dichiara in una nota il consigliere comunale di Fd'I a Milano e assessore regionale Riccardo De Corato. “Due grandi dimostrazioni di coraggio che hanno permesso di fermare due delinquenti prima che potessero aggredire qualcun altro. La Questura consegni, durante la festa della Polizia di Stato il prossimo 10 aprile, un riconoscimento all'agente che, pur essendo fuori servizio, non ha esitato un attimo a cimentarsi nell'inseguimento del balordo e alla giovane 24enne per il grande coraggio dimostrato. Sarebbe un segno positivo nei confronti di chi si impegna a combattere la delinquenza. Ovviamente il mio ringraziamento va anche alle volanti intervenute tempestivamente per arrestare i due rapinatori" aggiunge De Corato, in merito ai due delinquenti fermati in due differenti occasioni ieri sera a Milano grazie al coraggio di una giovane e di un poliziotto fuori servizio. (Com)