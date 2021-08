Usa: uomo arrestato per allarme bomba al Campidoglio comparirà oggi in tribunale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Comparirà oggi in tribunale il 49enne Floyd Ray Roseberry, l'uomo identificato dalla polizia come il presunto responsabile dell’allarme bomba emesso ieri dopo il ritrovamento di un possibile ordigno esplosivo in un camioncino fuori la Biblioteca del Congresso. Secondo un comunicato rilasciato ieri sera dalla polizia del Campidoglio non è stata rinvenuta alcuna bomba ma l’uomo era in possesso di materiale utile a fabbricare ordigni esplosivi. L’uomo, riferiscono gli agenti, ha girato sul posto una diretta Facebook di circa mezz'ora che lo mostrava all'interno di un camion, con in mano un barattolo che affermava essere una bomba. Il video e il profilo Facebook di Roseberry sono stati rimossi. L’uomo, che comparirà oggi in tribunale, è un sostenitore dell’ex presidente Donald Trump e nel video si definisce un “patriota” e afferma di pensare che "tutti i democratici debbano dimettersi". (Nys)