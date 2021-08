Afghanistan: 14 cittadini romani sono all’aeroporto di Kabul e attendono l’evacuazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattordici cittadini romeni sono stati portati oggi all'aeroporto internazionale di Kabul e attendono l’evacuazione. Lo rende noto il ministero degli Esteri di Bucarest. I 14 romeni, che saranno evacuati con un volo militare al momento fermo a Islamabad, in Pakistan, sono dipendenti di una società di sicurezza operante nel Paese asiatico e che si trovavano in una base militare fuori dall’aeroporto. Il volo che li porterà fuori dal Paese sarà il terzo dopo quello della notte scorsa, con cui è stato evacuato un altro cittadino romeno, dipendente di un'agenzia della Nato, assieme a un cittadino bulgaro, un britannico e un americano. Il primo volo di evacuazione di un cittadino romeno, anche lui dipendente Nato, è stato effettuato tra mercoledì e giovedì in direzione di Islamabad. Le autorità della Romania sono in contatto con alcuni concittadini che si trovano nella capitale afgana. Al momento si sa della presenza di 33 cittadini romeni, oltre la metà dei quali dipendenti della Nato, di un programma delle Nazioni Unite e di una società di sicurezza. Nel frattempo sono state prese anche misure per identificare e contattare gli ex collaboratori afgani delle truppe romene durante la loro missione in Afghanistan, oltre a studenti afgani vincitori di borse di studio in Romania. A patto che si riesca a portarli all’aeroporto internazionale di Kabul, tutti saranno evacuati con l'aereo militare romeno. (Vap)