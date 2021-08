Brasile: ministero Esteri cerca cittadino brasiliano che ha chiesto aiuto dall'Afghanistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri del Brasile ha avviato le ricerche di un cittadino brasiliano che ha chiesto assistenza consolare per lasciare l'Afghanistan. L'uomo, di cui non è stata rivelata l'identità, ha contattato l'ambasciata tramite sms. L'informazione è stata confermata dall'ambasciatore brasiliano responsabile per Pakistan, Afghanistan e Tagikistan, Olyntho Vieira, in un'intervista al quotidiano "O Estado de Sao Paulo". "Abbiamo un caso non ancora chiaro. Un brasiliano che ha contattato l'ufficio consolare tramite sms al telefono cellulare dell'ambasciata. Ma non abbiamo ancora molte informazioni, stiamo cercando di saperne di più", ha detto Vieira. (segue) (Brb)