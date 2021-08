Brasile: ministero Esteri cerca cittadino brasiliano che ha chiesto aiuto dall'Afghanistan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'uomo, ha detto l'ambasciatore, ha indicato di vivere temporaneamente in Afghanistan. "C'è stato uno scambio di messaggi, abbiamo chiesto maggiori informazioni, ma sicuramente ha difficoltà a comunicare. Quando sarà possibile penseremo a come portarlo fuori dal paese", ha spiegato. Vieira ha anche confermato il caso di una donna brasiliana, evacuata dall'Afghanistan con l'aiuto dell'ambasciata argentina. "Una donna brasiliana sposata con un argentino che lavorava per una Ong si trova ora in Uzbekistan con il marito. C'è stata una mossa diplomatica, ma non posso dire come sono usciti dall'Afghanistan. Gli argentini si sono occupati di tutto", ha detto. (Brb)