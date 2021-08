Innovazione: Sesana (Generali), passa da ambizione di cambiare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'innovazione "parte dal definire un'ambizione, una direzione aziendale, una ragione di sviluppo del proprio percorso elevata". Lo ha detto Marco Sesana, Country manager e Ceo di Generali Italia e Global business lines, in occasione della conferenza "Italia 2021: che cosa vuol dire rinnovare?", nell'ambito del Meeting di Rimini 2021. "L'innovazione - ha aggiunto Sesana - parte da un'ambizione, un desiderio, un sogno e questo è vero per le grandi aziende ma anche per il Paese. Abbiamo bisogno di darci un'ambizione elevata, di capire dove stiamo andando". L'innovazione passa quindi "dalle persone e dal dare un'ambizione collettiva che faccia cambiare", ha concluso Sesana. (Rin)