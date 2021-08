Brasile: ministro Energia incontra omologo Usa per cooperazione su fonti rinnovabili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dell'incontro è stato anche discusso del possibile lancio di un dialogo sull'industria dell'energia pulita, nell'ambito dell'Usbef, con l'obiettivo di riunire i governi e i settori privati dei due paesi per promuovere la cooperazione in materia di biocarburanti, combustibili per aviazione sostenibili, idrogeno, energia solare ed eolica. Albuquerque ha sottolineato l'importanza del coordinamento tra i settori pubblico e privato per discutere del miglioramento dei quadri normativi, degli strumenti di finanziamento, della ricerca e sviluppo, nonché dei progetti di mercato nelle aree chiave della transizione energetica verso un'economia a basse emissioni di carbonio. (segue) (Brb)