Energia: Arabia Saudita, al via costruzione due impianti solari da 600 megawatt

- Il ministero dell'Energia saudita ha dato il via alla costruzione di due impianti ad energia solare su due appezzamenti di terreno con una superficie totale di 12 milioni di metri quadrati, come parte del piano del Regno per generare il 50 percento della sua energia da fonti rinnovabili. Lo riferisce l’agenzia di stampa saudita “Spa”. Gli impianti avranno una capacità di 600 megawatt e saranno realizzati nella Terza città industriale di Gedda e nella Città industriale di Rabigh, dalla Modon (L’Autorità saudita per le città industriali e le zone tecnologiche). Il ministero dell'Energia sta lavorando per diversificare il mix energetico per produrre elettricità, aumentando la quota di gas e fonti energetiche rinnovabili al suo interno, e sta sostituendo il combustibile tradizionale con il gas naturale. Questa settimana, un altro progetto di energia rinnovabile saudita ha visto un importante sviluppo dopo che un consorzio guidato da Acwa Power ha chiuso la decisione finale di investimento per l'impianto solare Sudair da 1.500 megawatt, che è considerato il più grande impianto solare fotovoltaico a contratto singolo del mondo.(Res)