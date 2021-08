Francia: prefetto vieta manifestazioni contro pass vaccinale in alcune aree di Digione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ai cittadini sarà vietato domani di manifestare contro i pass vaccinali in alcune aree di Digione, in Francia. Lo ha stabilito il prefetto “per preservare la sicurezza delle persone e limitare problemi di ordine pubblico", come riferito dall’emittente "France info". Il divieto sarà in vigore dalle ore 12 alle ore 21 di domani e includerà la proibizione di manifestare in alcune vie del centro città e nei pressi della stazione ferroviaria. (Frp)