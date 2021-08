Cile: due vittime in nuovi attacchi incendiari nella Macrozona Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono gli episodi di violenza nella denominata "Macrozona Sud" del Cile, un'area che comprende le regioni del Biobio e della Araucania al centro non solo di rivendicazioni ancestrali del popolo originario mapuche ma anche di forti interessi del traffico di droga. Nelle ultime 48 ore, segnalano le autorità, si sono registrati altri due attacchi incendiari, in uno dei quali, avvenuto all'alba di giovedì nella località di Tirua, sono deceduti un adulto ed una bambina. Il rappresentante del governo centrale per il Biobio, Patricio Kuhn, ha dichiarato su questo caso che "gli indizi emersi fanno pensare ad un attacco legato al narcotraffico, sia per il modus operandi che per il fatto che l'attacco è stato diretto ad una persona con precedenti per traffico di droga". Sempre nella regione del Biobio nella località di Quilleco, all'alba di venerdì sono stati incendiati sette camion appartenenti all'azienda forestale Arauco. (segue) (Abu)