Regno Unito: Covid, numero record di contagi giornalieri in Irlanda del Nord

- L’Irlanda del Nord ha registrato un numero record di contagi giornalieri dall’inizio della pandemia di coronavirus. Lo riferisce l’emittente “Bbc”. Oggi sono stati osservati ben 2.397 casi e i decessi legati al Covid-19 sono stati nove. Il numero delle persone positive al coronavirus in Irlanda del Nord è in aumento da ormai alcune settimane. L’area ha il maggiore tasso di contagio e il minore tasso di vaccinazione per le persone al di sopra dei 16 anni di tutto il Regno Unito. Per Robin Swann, titolare del dipartimento della Salute dell’Irlanda del Nord sono cifre “molto preoccupanti”. “La variante Delta sta avendo un impatto ed è vitale che quanti più cittadini possibile siano vaccinati”, ha aggiunto. (Rel)