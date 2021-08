Recovery: Profumo (Leonardo), opportunità per dimostrare che Paese spende bene risorse Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) è un'opportunità per "far vedere che possiamo essere un Paese che spende bene le risorse europee, cosa che darà ancora più forza in futuro a chi penserà di proseguire la riflessione verso la creazione di bilancio comune, che è l'unico modo per avere un'effettiva integrazione europea". Lo ha detto Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo, in occasione della conferenza "Italia 2021: che cosa vuol dire rinnovare?", nell'ambito del Meeting di Rimini 2021. Per risolvere la crisi provocata dal Covid, "l'Unione europea ha fatto una scelta importantissima - ha aggiunto Profumo - cambiando profondamente la cultura della Commissione, cioè si è deciso di fare del debito comune per finanziare il piano. Anche i Paesi più riluttanti hanno scelto di fare del debito comune per riuscire ad affrontare in modo positivo la situazione di crisi. Non è banale. Noi italiani siamo considerati la parte debole, perché non sappiamo spendere bene i fondi europei. Da questo punto di vista - ha sottolineato l'ad di Leonardo - l'opportunità è di far vedere che possiamo essere un Paese che spende bene le risorse europee".(Rin)