- Arabia Saudita-Tunisia: re Salman offre sostegno a Saied per stabilità nel Paese - Il re dell’Arabia Saudita, Salman bin Abdulaziz Al Saud, ha chiamato il presidente della Tunisia, Kais Saied, per sottolineare il sostegno del suo Paese alla stabilità e la sicurezza della Tunisia. Lo riferisce il quotidiano saudita “Arab News”, secondo il quale re Salman ha dichiarato di seguire con grande interesse gli sviluppi nel Paese nordafricano, sottolineando che il Regno saudita sarà sempre al suo fianco durante le difficoltà. Re Salman ha aggiunto di aver ordinato alle autorità del Regno di fornire assistenza sanitaria supplementare alla Tunisia. Da parte sua, il presidente tunisino ha ringraziato il re per l’iniziativa e per il sostegno ricevuto durante la pandemia di Covid-19. (segue) (Res)