I fatti del giorno - Nord Africa (2)

- Marocco: re Mohammed VI, legami con Israele un passo verso pace regionale - Il re del Marocco, Mohammed VI, ha inviato una lettera al presidente israeliano, Isaac Herzog, esprimendo la speranza che i rinnovati legami tra i due Paesi possano incoraggiare lo sviluppo di una pace regionale. Lo ha riferito l’ufficio del presidente israeliano, secondo il quale nella lettera il re avrebbe ringraziato Herzog per l’invito consegnato dal ministro degli Esteri israeliano, Yair Lapid, la scorsa settimana, durante la sua visita in Marocco. “Sono soddisfatto dei passi compiuti per rinnovare i legami tra i nostri Paesi”, ha dichiarato il re, senza rispondere esplicitamente all’invito ricevuto da Herzog a visitare lo Stato ebraico. Lo scorso 12 agosto, durante la sua visita in Marocco, Lapid ha affermato che il Regno e Israele miglioreranno le loro relazioni e stabiliranno pieni legami diplomatici aprendo le ambasciate nei rispettivi Paesi entro due mesi. Secondo quanto affermato da Lapid, l’omologo marocchino, Nasser Bourita, dovrebbe essere a bordo del primo volo della Royal Air Maroc diretto a Tel Aviv tra la fine di ottobre e l’inizio del mese di novembre prossimo e partecipare all’inaugurazione dell’ambasciata del Marocco a Tel Aviv. Durante la visita, Lapid ha inaugurato la missione diplomatica israeliana a Rabat e discusso con Bourita esprimendo la sua “preoccupazione per il ruolo svolto dall’Algeria nella regione, il suo ravvicinamento con l’Iran e la campagna che ha condotto conto l’ammissione di Israele come membro osservatore dell’Unione africana”. La comunità ebraica del Marocco è la più numerosa del Nord Africa (con circa 3 mila persone) e i circa 700 mila israeliani di origine marocchina hanno spesso mantenuto forti legami con il loro Paese di origine. (segue) (Res)