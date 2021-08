I fatti del giorno - Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: aumenta a 2,8 milioni il numero di elettori registrati - Il numero degli aventi diritto iscritti nel registro degli elettori della Libia, in vista delle elezioni fissate peri il prossimo 24 dicembre, è aumentato a 2,8 milioni di persone. Lo ha dichiarato alla stampa il presidente della commissione governativa per il sostegno alle elezioni, Walid al Lafi, sottolineando che 35 mila persone legate al ministero dell'Interno provvederanno a mettere in sicurezza il processo elettorale del 24 dicembre, mentre saranno mobilitati più di 2.500 veicoli. Da parte sua, il ministro di Stato per gli Affari degli sfollati e i diritti umani, Ahmed Abu Khazam, ha sottolineato che "14 sedi elettorali sono state inaugurate in otto città libiche a livello nazionale, nella regione orientale, occidentale e meridionale, per aiutare gli sfollati e i profughi a esprimere il loro voto". (segue) (Res)