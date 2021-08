I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: Comitato nazionale diritti umani chiede liberazione attivista Mansour Atti - Il Comitato nazionale per diritti umani in Libia ha richiesto la liberazione dell’attivista Mansour Atti, in occasione della Giornata mondiale umanitaria. Il Comitato ha condannato i continui rapimenti e sparizioni forzate del capo della Mezzaluna rossa di Ajdabiya e del capo dell’ufficio della commissione per la società civile di Ajdabiya, l’attivista Mansour Atti. L’attivista è stato rapito lo scorso 3 giugno da ignoti nella città di Ajdabiya. Il Comitato nazionale per i diritti umani in Libia, ha invitato le autorità competenti ad adottare misure urgenti ed efficaci, riducendo il pericolo che corrono le persone che lavoro in ambito umanitario e della società civile. Il Comitato ha anche chiesto un’azione per fermare queste pratiche, violazioni e crimini commessi contro attivisti civili, giornalisti, professionisti dei media, blogger, attivisti e difensori dei diritti umani in particolare. Nella sua dichiarazione, il Comitato nazionale per i diritti umani ha condannato l'attacco a personale medico, operatori umanitari, società civile e difensori dei diritti umani, compresa la Mezzaluna Rossa. Alcune fonti avevano rivelato che Mansour Atti è detenuto dall’Autoproclamato Esercito nazionale libico per impedirgli di candidarsi alle elezioni presidenziali del 24 dicembre. (segue) (Res)