- Migranti: Derna, Autorità salvataggio marittimo blocca tentativo di emigrazione - L’Autorità per il salvataggio marittimo della città di Derna, nell'est della Libia, ha bloccato nei giorni scorsi un tentativo di emigrazione di 80 persone dirette verso l’Italia. Lo riferisce l’emittente “Akhbar Libya 24”, secondo cui i migranti erano pronti a partire a bordo di una imbarcazione attraccata nei pressi di una spiaggia. Le 80 persone, in gran parte provenienti da Paesi dell’Africa subsahariana, sono stati trasferiti in un centro dedicato all'immigrazione illegale. (Res)