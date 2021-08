I fatti del giorno - Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: Atac, incendio a Grottarossa coinvolge tre vetture in attesa di prendere servizio - Questa notte, "per ragioni da accertare, un incendio ha causato il completo danneggiamento di tre vetture all'interno della rimessa di Grottarossa". Lo scrive Atac in una nota. "Le fiamme si sono sviluppate da una vettura ferma allo stallo e in attesa di prendere servizio. L'incendio è stato domato grazie alla tempestività del personale Atac e al successivo intervento dei vigili del fuoco. L'azienda svolgerà i necessari approfondimenti per risalire alle cause". (segue) (Rer)