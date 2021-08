I fatti del giorno - Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Viterbo: Ministero dell'Interno convoca prefetti per vicenda rave - Il prefetto di Viterbo Giovanni Bruno e quella di Grosseto Paola Berardino, secondo quanto apprende "Agenzia Nova", sarebbero stati convocati e ricevuti questa mattina dal ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. I due funzionari governativi, in quanto a capo delle prefetture, quella di Viterbo e Grosseto appunto, chiamate a sovrintendere alla emergenza dettata dal rave party che si è svolto a Valentano dal 14 al 18 agosto, sarebbero stati convocati per riferire dei fatti inerenti alla circostanza. (segue) (Rer)