I fatti del giorno - Roma (4)

- Roma 2021: Gualtieri presenta il programma e s'infiamma lo scontro con Raggi e Calenda - Il candidato del centrosinistra a sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha presentato ieri il programma per la Capitale. Centoquaranta pagine che vanno dalla gestione dei rifiuti ai trasporti, dalle politiche sociali a quelle rivolte ai giovani, dalla cultura al turismo fino al rilancio di investimenti, opere e occupazione a partire dai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Quasi due ore di conferenza al comitato elettorale di via di Portonaccio, alla presenza di molti esponenti del Partito democratico e delle altre forze politiche e civiche con compongono la coalizione, con "l'ambizione di esprimere una visione della città e del suo futuro oltre che un metodo per la realizzazione di questi obiettivi" e "il metodo, sia per il programma che per il governo della Capitale, è il noi", ha detto Gualtieri. Il coordinamento della redazione del programma è stato affidato a Marco Simoni che avrà un ruolo nella squadra. "Le persone che hanno partecipato al programma e che servono per governare Roma sono tante, la squadra non è fatta solo dagli assessori ma anche da funzioni apicali in ruoli di responsabilità fondamentali per il governo della città: chi ha collaborato, a partire da Marco Simoni, farà parte della squadra", ha precisato il candidato. Nel frattempo, però, a dominare il dibattito politico non sono i nomi (molte liste sono ancora in divenire e si fatica a chiudere sui nomi in tutti gli schieramenti), ma i due punti nevralgici di programma su cui i candidati ritengono più sentiti dalla cittadinanza: gestione dei rifiuti e del trasporto pubblico. Con le elezioni sempre più vicine, Gualtieri ha detto la sua sui due temi e subito si è infiammato il clima con gli altri concorrenti dell'area progressista, la sindaca uscente del M5s Virginia Raggi e Carlo Calenda di Azione. Sui trasporti Gualtieri ha proposto una nuova governance del sistema della mobilità "più razionale e efficiente con una governance integrata di carattere metropolitano con partnership privilegiate di Atac con Cotral e Astral e con Ferrovie dello Stato" e rilanciato "la cura del ferro: un sistema integrato di ferrovie, metropolitane e rete tranviaria". "Copia e incolla il nostro programma sulla mobilità e lo fa pure male - ha tuonato il vicesindaco M5s e assessore ai Trasporti in carica, Pietro Calabrese -. Un elenco abbozzato, una lista della spesa generica che prova a scopiazzare il nostro piano" e "sulla cura del ferro qualcuno, forse, dovrebbe avvisare Gualtieri che arriva con anni di ritardo, noi abbiamo già definito le priorità di Roma da qui ai prossimi 10 anni". Sui rifiuti il candidato del centrosinistra ha rilanciato l'idea di una "partnership tra Ama e Acea ma per ora non possiamo parlare del punto di caduta societario perchè è un tema che va affrontato seriamente, e non in modo elettorale, con strumenti di governo e meccanismi tipici di strutture specializzate e di advisor", ha detto Gualtieri. Il piano rifiuti del centrosinistra, tra le altre cose, prevede raccolta differenziata sopra al 50 per cento entro i primi due anni e tra il 65 e il 70 per cento entro la fine della consiliatura; dotazione di impiantistica di trattamento e riciclo per portare Roma in all’autonomia industriale e alla chiusura del ciclo dei rifiuti al 95 per cento e per ridurre la tariffa Tari del 20 per cento entro il 2026. Da altro versante, ma stessa polemica: "Sono felice che Roberto Gualtieri abbia ripreso il nostro piano rifiuti. Dalla bioraffineria ai tritovagliatori. Ma eludere i due punti cardine (termovalorizzatore e integrazione Ama-Acea) per non scontentare Regione e sindacati, è un grave errore. Peccato", ha scritto su Twitter Calenda. Battibecchi elettorali a parte, sullo sfondo d'ogni proposta, c'è il tema più generale e su cui tutti e tre i candidati progressisti hanno detto di volersi impegnare: il contrasto alle disuguaglianze, che si sono notevolemente amplificate in città, a causa della pandemia. Il tema, che va aggredito su più fronti, costeggia una riflessione sui meccanismi di welfare cittadino e quindi la capacità dell'ente comunale di offrire i servizi essenziali, ovvero pari diritti, a tutti. Il testo unico nazionale delle società a partecipazione pubblica, la cosiddetta legge Madia del 2017 (governo Renzi), obbliga gli enti locali a riorganizzare le proprie aziende, distinguendo tra i servizi essenziali che restano pubblici e quelli di secondo livello che vanno messi a gara. Ricorsi su ricorsi sono fioccati in questi anni, in più casi e occasioni, per definire quali servizi siano di primo e quali di secondo livello. Tema spinosissimo e che non potrà prescindere da un confronto, prima o dopo, con i sindacati. essenziali che un ente locale debba garantire. A oggi nessuno dei principali candidati a sindaco si è spinto a delineare un'idea di riordino definita, ma c'è tempo anche se stringe: al voto mancano più di 40 giorni. Per ora il riordino del cosiddetto consolidato capitolino, l'insieme delle società partecipate da Roma Capitale, ha però fatto chiudere nel trambusto la consiliatura. In occasione dell'ultima seduta ordinaria dell'Assemblea capitolina le opposizioni da destra a sinistra hanno fatto quadrato e hanno fatto saltare la discussione della delibera della giunta uscente che prevedeva, tra le altre cose, l'incorporazione di Roma metropolitane, in liquidazione e che si occupa di progettazione deille infrastrutture dei trasporti, in Roma servizi per la mobilità, e un diverso assetto societario per l'azienda speciale commissariata Farmacap, che gestisce 45 farmacie comunali, e su cui si era ipotizzato sia una fusione in Zetema, sia una declinazione in due rami d'azienda. All'indomani, in tutta risposta, il M5s ha disertato l'ultimo consiglio straordinario sulla riforma dei poteri di Roma Capitale e tra proteste e scontri l'Aula Giulio Cesare si è sciolta senza licenziare nessun atto d'impegno per il nuovo sindaco. Da lunedì, dopo una decina di giorni di pausa estiva, la campagna elettorale rientrerà nel vivo. Il candidato del centrodestra, Enrico Michetti, fermo sulla volontà di non far polemica con gli avversari, è concentrato sulla chiusura delle liste e ha convinto, tra gli altri, a candidarsi nella civica a suo sostegno sia il generale dell'Esercito, Domenico Rossi, sia l'ex poliziotto Antonio Del Greco. A breve scatterà la par condicio e alcuni candidati minori (Trombetta di RI, Lozzi di Re, Corrado di AR e Canitano di Pap) hanno oggi lanciato un appello e chiesto ai quattro esponenti principali di esser coinvolti nel confronto.