I fatti del giorno - Roma (5)

- Covid: assessore Lazio, entro fine mese previsione è oltre 80 per cento popolazione over 12 vaccinata - Relativamente alla campagna vaccinale, nel Lazio, "sono oltre 250mila somministrazioni già prenotate entro il mese di agosto, con questo dato si prevede il superamento dell'80 per cento di popolazione over 12 vaccinata. È necessario incrementare questo andamento per completare l'immunizzazione". Così l'assessore alla Sanità e Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato. (Rer)