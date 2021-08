© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iraq: membro milizie Leoni del Tigri rimasto ferito in ricognizione forze di sicurezza - Un membro dei Leoni del Tigri, milizia appartenente all’Unità di mobilitazione popolare (Pmu), coalizione di milizie a maggioranza sciita inquadrate nell’esercito iracheno e formatasi dopo l’invasione dello Stato islamico (Is) del nord dell’Iraq nel 2014, è stato ucciso durante una ricognizione delle forze di sicurezza irachene. Lo riferisce l’agenzia di stampa irachena “Shafaq”, secondo la quale l’operazione era condotta sull’isola Kanous, tra Salah al Din e Ninive, contro una cellula dello Stato islamico (Is). Secondo la fonte, le milizie Leoni del Tigri sono state colpite dal fuoco di membri dello Stato islamico. In seguito alla ricognizione, le forze di sicurezza hanno trovato un rifugio dell’Is contenente rifornimenti e scorte di cibo. (segue) (Res)