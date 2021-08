I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano: ministro Salute, crisi medicinali in via di risoluzione - Il ministro della Salute uscente del Libano, Hamad Hassan, ha dichiarato che la crisi di medicinali nel Paese è “in via di risoluzione”. “Nei prossimi giorni i farmaci che mancano in Libano dovrebbero essere importati”, ha proseguito il ministro durante un incontro con il presidente del Libano, Michel Aoun, a palazzo Baabda. “Sono stati effettuati pagamenti e firmati accordi per un totale di 100 milioni di dollari”, ha dichiarato Hassan, il quale ha sottolineato la necessità che il futuro ministro della Salute garantisca l’approvvigionamento di farmaci. A luglio, il ministero della Salute ha annunciato che i farmaci il cui prezzo è inferiore a 12 mila sterline libanesi (circa 6,8 euro), non saranno più sovvenzionati dalla Banca del Libano in quanto le sue riserve hanno raggiunto una soglia critica. Le farmacie libanesi avevano iniziato uno sciopero di quasi un mese in tutto il territorio nazionale per denunciare la carenza di farmaci. Il ministro ha spiegato che un prestito di 30 milioni di dollari è stato concesso dalla Banca islamica e uno da 25 milioni di dollari dalla Banca mondiale per fornire attrezzature agli istituti ospedalieri. (segue) (Res)