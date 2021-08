© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siria: quattro membri di Hezbollah uccisi da presunti raid israeliani nella notte - Quattro membri del gruppo sciita libanese Hezbollah sono stati uccisi nella notte da presunti raid missilistici delle forze aeree israeliane contro obiettivi situati nei dintorni della città di Damasco e Homs, in Siria. Lo riferisce l’Osservatorio siriano per i diritti umani, organizzazione non governativa con sede a Londra, secondo la quale i membri del Partito di Dio sarebbero morti nella regione di Qara, vicino alla provincia centrale di Homs. L’agenzia di stampa siriana “Sana” ha riferito, citando una fonte militare, che verso le 23:03 di ieri sera Israele ha compiuto un’aggressione aerea con raffiche di missili dall'area a sud-est di Beirut, prendendo di mira posizioni nei dintorni della città di Damasco e della città di Homs”. Le difese aeree del governo hanno risposto al lancio di missili e abbattuto “la maggior parte di essi”, secondo la fonte. Le forze di difesa israeliane (Idf) non hanno commentato né confermato la notizia, secondo quanto riferiscono i media dello Stato ebraico. L’Osservatorio siriano per i diritti umani, organizzazione non governativa con sede a Londra, ha detto che i raid hanno preso di mira siti militari e depositi di armi appartenenti al partito sciita libanese Hezbollah. Nelle scorse ore, la ministra della Difesa e degli Esteri uscente del Libano, Zeina Akar, ha protestato presso le Nazioni Unite per la “patente violazione dello spazio aereo a bassa altitudine” da parte di caccia israeliani diretti verso il territorio siriano. (segue) (Res)