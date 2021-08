© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emirati: Covid, in vigore nuove misure di contenimento ad Abu Dhabi - Da oggi sono in vigore ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, nuove misure di contenimento dei contagi di Covid-19, che limitano i luoghi in cui possono entrare le persone non vaccinate. Lo riferisce il quotidiano “Arab News”, secondo il quale cittadini e turisti dovranno mostrare la prova di aver ricevuto il vaccino contro il Covid-19 o la prova di esserne esenti per poter accedere a una serie di luoghi, tra cui centri commerciali, ristoranti e bar. Oltre a questi, saranno riservati ai vaccinati gli ingressi a centri sportivi, musei , palestre, scuole, università e parchi tematici. Il certificato vaccinale o di esenzione potrà essere mostrato grazie all’applicazione Al Hosn. Il divieto non si applica a coloro che sono esentati dalla vaccinazione, né ai minori di 15 anni. Il ministero della Salute e della Prevenzione degli Emirati ha annunciato di aver eseguito 311.295 ulteriori test Covid-19 nelle ultime 24 ore, registrando 1.070 nuovi casi di coronavirus. (Res)