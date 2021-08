© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina: Assemblea nazionale rinvia voto su norma anti-sanzioni per Hong Kong - L’Assemblea nazionale del popolo della Cina ha rinviato il voto sull’introduzione di una norma anti-sanzioni nella Legge fondamentale di Hong Kong. Lo riferisce il quotidiano “South China Morning Post”, secondo il quale il governo cinese intende “ascoltare ulteriori opinioni in materia”. Il Comitato permanente dell’Assemblea ha concluso oggi una sessione nella quale era stata ipotizzata l’approvazione di una risoluzione sulla questione. L’ipotesi era stata avanzata nei giorni scorsi, in seguito alle proteste di Pechino contro gli Stati Uniti per il memorandum su Hong Kong firmato dal presidente, Joe Biden. Il ministero degli Esteri l’8 agosto ha avvertito la parte statunitense di “smettere di interferire negli affari interni” cinesi “altrimenti danneggerà gravemente i suoi interessi a Hong Kong, raccogliendo ciò che semina”. Nella stessa giornata la segretaria alla Giustizia di Hong Kong, Teresa Cheng, ha accennato alla possibilità che la regione amministrativa speciale adotti la legge approvata a giugno dalla Cina continentale per contrastare le sanzioni straniere. (segue) (Res)