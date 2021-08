Viabilità: Aspi, su A4 Mi - Bs chiusura svincolo di Cormano e chiusura ramo allacciamento A4 su sp35

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Autostrade informa in una nota che sulla A4 Milano-Brescia, per lavori di realizzazione della quarta corsia dinamica, rimane chiuso lo svincolo di Cormano, in uscita per chi proviene da Torino, dalle 22.00 di lunedì 23 alle 5.00 di domenica 29 agosto, in modalità continuativa. Contestualmente, sarà chiuso il ramo di allacciamento per chi proviene dalla sp35 Milano-Meda ed è diretto sulla A4, in entrambe le direzioni, verso Torino e Brescia/Venezia. Inoltre, saranno chiusi il ramo di allacciamento per chi proviene dalla A4 (con provenienza Venezia/Brescia) ed è diretto sulla sp35 Milano-Meda e, sempre per chi proviene da Venezia, il ramo di allacciamento per viale Borromeo. In alternativa, si consiglia: -a Torino verso Cormano, uscire allo svincolo di Milano viale Certosa o allo svincolo di Sesto San Giovanni; da Cormano verso sp35, chi proviene da Venezia verrà obbligatoriamente deviato verso Milano in viale Rubicone e dovrà percorrerlo per 450 metri rimanendo sulla Complanare, invertire il senso di marcia sul cavalcavia di via Senigallia e immettersi in viale Rubicone, percorrerlo per 350 metri seguendo le indicazioni per Novate, immettersi su via dei Giovi, per circa 1 km, procedere poi su via Fabio Filzi per 600 metri e su via Pietro Nenni per 260 metri, fino al rondò di via Enrico Fermi, seguire l'indicazione per Como e immettersi sulla sp35 dall'ingresso 1 di Cormano-Cusano Milanino. Percorso inverso per chi proviene dalla A35 Milano-Meda ed è diretto sulla A4, in entrambe le direzioni. (Com)