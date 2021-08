Bielorussia: Merkel, condanno uso delle persone come "arma ibrida"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cancelliera tedesca, Angela Merkel, ha condannato l’uso delle persone come “arma ibrida” messo in atto dalla leadership della Bielorussia. Lo ha detto la stessa Merkel al termine dei colloqui con il presidente russo, Vladimir Putin, oggi a Mosca. “Ho condannato fermamente l'uso di persone in difficoltà come arma ibrida. Stiamo parlando della situazione al confine bielorusso-lituano", ha detto Merkel, riferendosi al flusso di migranti che le autorità di Minsk stanno favorendo lungo i confini esterni dell'Ue. (Rum)