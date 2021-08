Sanità Sardegna: sindaci del Sarcidano restituiscono le fasce tricolori, "impegni disattesi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanno restituito le fasce tricolori al governatore Christian Solinas appendendole all'esterno di Villa Devoto, la sede di rappresentanza della Giunta regionale. Autori della protesta 15 sindaci della Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo che questa mattina hanno fatto la voce grossa a causa del depotenziamento dell'ospedale "San Giuseppe" di Isili il cui Pronto Soccorso è rimasto senza medici a causa di un provvedimento dell'Ats che ha destinato i sanitari che vi prestavano servizio a rinforzare il reparto di Medicina sotto pressione per l'emergenza Covid. Non basta: nel territorio, inoltre, come hanno sottolineato i primi cittadini, le vaccinazioni procedono a rilento ed è stata smantellata l'Usca territoriale " ora che ci si potrebbe trovare ad affrontare la nuova ondata della pandemia". Da qui la protesta dei sindaci in rappresentanza delle comunità di Serri, Escolca, Esterzili, Genoni, Gergei, Isili, Laconi, Mandas, Nuragus, Nurallao, Nurri, Orroli, Sadali, Seui e Seulo. I primi cittadini parlano chiaramente di violazione del diritto fondamentale alla salute dei cittadini penalizzati dalla mancanza di medici al pronto soccorso. I sindaci hanno anche lamentato il fatto che gli impegni presi dal presidente Solinas e dall'assessore alla sanità Nieddu nel corso della riunione dello scorso 6 agosto, sono stati disattesi e, per giunta, anche il pronto soccorso è stato chiuso. (Rsc)