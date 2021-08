Russia: Putin, Navalnyj condannato per reati commessi e non per sue attività politiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dissidente Aleksej Navalnyj è stato condannato per dei reati commessi contro alcuni partner internazionali della Russia e non per la sua attività politica. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nella conferenza stampa al termine dei colloqui con la cancelliera tedesca Angela Merkel a Mosca. "Non è stato condannato per le sue attività politiche, ma per reati contro partner stranieri", ha detto Putin. "Per quanto riguarda la decisione delle autorità giudiziarie della Federazione Russa, vi chiedo di trattare queste decisioni con rispetto", ha detto il presidente russo. (Rum)