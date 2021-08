Speciale energia: Libano, crisi carburante, compagnia Coral smette di rifornire stazioni di servizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gesto rischia di provocare una “vera catastrofe”, ha detto il leader maronita delle Forze libanesi, Samir Geagea, accusando il capo dello Stato Michel Aoun di aver ceduto ai diktat di Hezbollah. “Presidente, da diverse settimane società private cercano di ottenere dal ministro uscente dell’Energia, Raymond Ghajar, l’autorizzazione per importare benzina e combustibile a ‘prezzo reale’, per venderlo a prezzo reale sul mercato locale, data l’incapacità dello Stato di garantire la fornitura di prodotti sussidiati”, ha scritto Geagea su Twitter. “Lascerete che Hezbollah, che ha già sequestrato le decisioni strategiche, militari e di sicurezza, sequestri oggi anche le decisioni economiche (…)?”, ha proseguito il leader cristiano maronita. Il Libano assiste da giorni a una grave penuria di carburante, che ha spinto diversi esercizi commerciali e strutture a chiudere i battenti a causa della mancanza di combustibile per generatori elettrici. Le tensioni sociali sono state aggravate dalla decisione, assunta la scorsa settimana dalla Banca centrale, di interrompere i sussidi agli importatori di carburante prima dell'introduzione effettiva della tessera di razionamento, misura approvata dalle autorità per mitigare le sofferenze delle famiglie più bisognose. (Res)