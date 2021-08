Speciale energia: Russia-Germania, Merkel a Mosca per l'ultimo incontro con Putin da cancelliera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cancelliera tedesca Angela Merkel è attesa oggi a Mosca dove incontrerà il presidente russo Vladimir Putin. La visita arriva in un momento particolare per i due leader ma anche per i rapporti in corso fra i due Paesi. Per Merkel, infatti, questa è l’ultima visita a Mosca da cancelliera, visto che dopo le elezioni federali del 26 settembre lascerà definitivamente l’incarico dopo 16 anni. Lo stesso Putin è al potere da oltre 20 anni e vi resterà, a meno di particolari stravolgimenti, almeno sino al 2024, data delle prossime elezioni presidenziali. Ciò rende Merkel e Putin due dei leader con un periodo più longevo al potere in Europa e nel mondo. Per quanto concerne le relazioni fra i due Paesi, invece, non si può dimenticare che Russia e Germania sono pronte a “celebrare” il completamento del gasdotto Nord Stream 2, un progetto a lungo osteggiato da parte dei Paesi europei, dall’Ucraina e dagli Stati Uniti ma che, nonostante i molti ritardi, verrà completato nei prossimi giorni. L’infrastruttura trasporterà gas naturale dalla Russia alla Germania, aumentando l'influenza della Russia come fornitore di energia vitale in Europa, motivo per cui a lungo gli Stati Uniti si sono opposti alla sua realizzazione. Il mese scorso gli Stati Uniti e la Germania hanno annunciato un accordo per consentirne il completamento, uno sviluppo che ha rappresentato un ulteriore segnale di distensione dei rapporti fra Usa e Russia dall’incontro fra Putin e l’omologo, Joe Biden, avvenuto a Ginevra lo scorso 16 giugno. (Rum)