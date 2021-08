Speciale energia: società ucraina Naftogaz vieta attività commerciale del gasdotto Nord Stream 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società energetica ucraina Naftogaz ha vietato l'attività commerciale del gasdotto Nord Stream 2. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato della Naftogaz, Yuriy Vitrenko, ripreso dai media ucraini. Il consorzio per la costruzione e l'esercizio del Nord Stream 2, Nord Stream AG, "non rispetta gli standard europei e non può quindi essere certificato", ha detto Vitrenko. Questo significa che nonostante il gasdotto sia pronto dal punto di vista tecnico, il suo uso commerciale è al momento vietato dalle autorità ucraine. "Dal lancio del Nord Stream 2 alla sua effettiva attivazione passerà molto tempo, viste le procedure di certificazione della Nord Stream AG", ha dichiarato l'amministratore delegato di Naftogaz. (Rum)