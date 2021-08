Speciale energia: fonti stampa, governo tedesco rischia di fallire i suoi obiettivi di riduzione CO2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo tedesco mancherà chiaramente i suoi obiettivi climatici quest'anno e anche entro il 2030 e oltre se non cambierà le politiche attuali. È quanto emerge da un rapporto del ministero dell'Ambiente visionato dal quotidiano “Handelsblatt”, secondo cui le emissioni totali di gas serra in Germania per ora segnano "una riduzione del 49 per cento tra il 1990 e il 2030 e una riduzione del 67 per cento entro il 2040". Il divario rispetto agli obiettivi del governo federale è notevole: secondo il Climate Protection Act, le emissioni di gas serra devono diminuire del 65 per cento entro il 2030 rispetto al 1990 e dell'88 per cento entro il 2040. La neutralità climatica dovrebbe essere raggiunta, quindi, già nel 2045. I numeri pongono il prossimo governo federale di fronte a grandi sfide visto che il rapporto mostra che gli sforzi compiuti sinora nella protezione del clima sono insufficienti per raggiungere gli obiettivi prefissati. Il futuro governo dovrà quindi aumentare notevolmente l'utilizzo dei fondi per creare ulteriori incentivi per gli investimenti in misure di protezione del clima. (Geb)