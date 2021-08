Speciale energia: Unicef, un miliardo di bambini a rischio per impatti crisi climatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo un rapporto dell’Unicef, i giovani che vivono nella Repubblica Centrafricana, nel Ciad, in Nigeria, in Guinea e nella Guinea-Bissau sono quelli maggiormente a rischio per l'impatto del cambiamento climatico, che minacciano la loro salute, istruzione e protezione e li espongono a malattie mortali. Il rapporto dal titolo “La crisi climatica è una crisi dei diritti dei bambini: Introduzione dell'Indice del rischio climatico per i bambini” è la prima analisi completa del rischio climatico dalla prospettiva dei bambini. Il rapporto classifica i Paesi in base all'esposizione dei bambini agli shock climatici e ambientali, come i cicloni e le ondate di caldo, così come la loro vulnerabilità a questi shock, in base al loro accesso ai servizi essenziali. Lanciato in collaborazione con “Fridays for Future” in occasione del terzo anniversario del movimento di protesta globale per il clima guidato dai giovani, il rapporto rileva che circa 1 miliardo di bambini - quasi la metà dei 2,2 miliardi di bambini del mondo - vive in uno dei 33 paesi classificati come "a rischio estremamente elevato". Questi bambini affrontano una combinazione letale di esposizione a molteplici shock climatici e ambientali insieme a un'alta vulnerabilità dovuta a servizi essenziali inadeguati, come acqua e servizi igienici, assistenza sanitaria e istruzione. I risultati mostrano il numero di bambini colpiti oggi - cifre che probabilmente peggioreranno con l'accelerazione degli impatti del cambiamento climatico. (Res)