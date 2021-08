Vaccino: Mura (Pd), grazie a Mattarella per appello chiarissimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora una volta "dobbiamo dire grazie al presidente Mattarella: è sempre un grande riferimento nazionale e il suo appello incide con parole chiarissime il dovere di vaccinarci tutti". Lo dichiara, in una nota, la presidente della commissione Lavoro della Camera ed esponente del Partito democratico, Romina Mura, a proposito del richiamo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla responsabilità e al vaccino come "dovere". Un dovere "etico, sociale e individuale di ognuno, nella vita personale e lavorativa, l'unica via - prosegue la nota - per rispondere a una legittima ansia di ripresa e anche a tutti coloro che spargono il seme del dubbio. Dobbiamo far nostra in ogni atto la dimensione collettiva indicata da Mattarella – conclude la parlamentare - a cominciare dalle nuove esigenze sociali sorte dalla crisi della pandemia".(Com)